الخارجية اللبنانية تدين استهداف السعودية والأردن

تدين وزارةُ الخارجيّة والمغتربين بأشدّ العبارات التعرّض لأمن وسيادة العربيّة السعوديّة، من خلال محاولة استهداف منشآتها النفطيّة في المنطقة الشرقيّة ومنطقة الرياض بطائراتٍ مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقيّة. وتعربُ الوزارة عن تضامن الجمهوريّة اللبنانيّة الكامل مع المملكة العربيّة السعوديّة، وحرصَها التام على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.





وإذ ترحّب وزارة الخارجيّة والمغتربين بإعلان السلطات العراقيّة فتحَ تحقيقٍ في هذه الحادثة، فإنّها تؤكّد أنّ مواجهة الأنشطة العسكريّة التي تمارسها أطرافٌ من غير الدول، خاصة في كلّ من العراق ولبنان واليمن، هي معركة مشتركة ومتواصلة، بما يفضي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة والشرعيّة وحدها.



وفي سياق متّصل، تجدّد وزارة الخارجيّة والمغتربين إدانتها الشديدة لإطلاق صواريخ باليستيّة إيرانيّة باتجاه الأراضي الأردنيّة -وفق ما أقرّتْ به قوّات الحرس الثوري نفسها- وتؤكّد أنّ هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الأردنيّة الهاشميّة، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميّيْن. كما تعرب الوزارة عن تضامن الكامل مع المملكة الأردنيّة الهاشميّة في مواجهة كل ما يمسّ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.