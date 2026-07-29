القناة 12 الإسرائيلية: الخلاف الرئيسي بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول مطلب إسرائيل بالحفاظ على حرية العمل الأمني

الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل حارقة عند أطراف علي الطاهر باتجاه الدبشة في جنوب لبنان
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة فارس وهبة، في حضور المدير التنفيذي ل"ملتقى التأثير المدني" الدكتور زياد الصائغ.وعرض الوفد أوضاع الاغتراب اللبناني وسبل تعزيز التواصل بين الدولة اللبنانية وأبنائها المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى الدور الذي يضطلع به المغتربون في دعم لبنان على مختلف المستويات.
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة والحدّ من انتشارها، وعلى أثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكّنت دوريّاتها، بتاريخ 20-7-2026، من توقيف عددٍ من الأشخاص في الصفرا والمريجة وبئر حسن.