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محليات

الرئيس عون: الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر

2026-07-29 | 07:09
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الرئيس عون: الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر
الرئيس عون: الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر
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الرئيس عون: الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر

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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة فارس وهبة، في حضور المدير التنفيذي ل"ملتقى التأثير المدني" الدكتور زياد الصائغ.
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في الصفرا والمريجة وبئر حسن.. مخدّرات وعملات مزيّفة
08:09

في الصفرا والمريجة وبئر حسن.. مخدّرات وعملات مزيّفة

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة والحدّ من انتشارها، وعلى أثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكّنت دوريّاتها، بتاريخ 20-7-2026، من توقيف عددٍ من الأشخاص في الصفرا والمريجة وبئر حسن.

08:09

في الصفرا والمريجة وبئر حسن.. مخدّرات وعملات مزيّفة

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة والحدّ من انتشارها، وعلى أثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي تمكّنت دوريّاتها، بتاريخ 20-7-2026، من توقيف عددٍ من الأشخاص في الصفرا والمريجة وبئر حسن.

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