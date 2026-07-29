مرفأ بيروت يُطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر شركة OMT

في إطار تحديث خدماتها وتبسيط إجراءات الدفع، وقّعت إدارة واستثمار مرفأ ، ممثّلةً برئيس والمدير العام السيد مروان النفّي، اتفاقية تعاون مع شركة OMT، ممثّلةً برئيسها التنفيذي السيد ، تتيح للمتعاملين مع مرفأ بيروت تسديد الرسوم عبر تطبيق OMT Pay أو عبر مراكز OMT.

وخلال حفل التوقيع الذي أُقيم في مرفأ ، قال النفّي: "يشكّل إطلاق الإلكتروني محطّة أساسية في مسيرة تحديث مرفأ بيروت والتحوّل نحو ، كما يعكس الإدارة بتطوير بيئة العمل واعتماد حلول تكنولوجية متقدمة تواكب أحدث التطورات العالمية في إدارة المرافئ".



بدوره، قال : "على مدى أكثر من 27 سنة، استثمرت OMT في بناء شبكة خدمات وبنية تشغيلية تواكب حاجات الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء. واليوم، نضع هذه الخبرة في خدمة مرفأ بيروت، ونتطلّع إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار يعزّز دور الحلول الرقمية في بناء إدارة أكثر كفاءة ومرونة".



وتمثّل هذه الاتفاقية نموذجًا عمليًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحديث الخدمات العامّة وتوسيع قنوات الدفع.