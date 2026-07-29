بالفيديو - إلقاء قنابل حارقة عند أطراف علي الطاهر باتجاه الدبشة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الرصد والمتابعة الميدانية، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص لإقدامه على السرقة وإثارة الفوضى وتعريض السلامة العامة للخطر.



