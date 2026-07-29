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محليات

بالفيديو - إلقاء قنابل حارقة عند أطراف علي الطاهر باتجاه الدبشة

2026-07-29 | 08:23
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بالفيديو - إلقاء قنابل حارقة عند أطراف علي الطاهر باتجاه الدبشة

الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل حارقة عند أطراف علي الطاهر باتجاه الدبشة في جنوب لبنان

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أوقفوه بعد أن ارتمى أمام السيارات.. فاعترف بالسرقة
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11:50

أوقفوه بعد أن ارتمى أمام السيارات.. فاعترف بالسرقة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الرصد والمتابعة الميدانية، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص لإقدامه على السرقة وإثارة الفوضى وتعريض السلامة العامة للخطر.

11:50

أوقفوه بعد أن ارتمى أمام السيارات.. فاعترف بالسرقة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الرصد والمتابعة الميدانية، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص لإقدامه على السرقة وإثارة الفوضى وتعريض السلامة العامة للخطر.

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