أوقفوه بعد أن ارتمى أمام السيارات.. فاعترف بالسرقة

ففي أثناء تنفيذ إحدى دوريات المفرزة مهامها في محلة نفق عين المريسة
، رصدت شخصًا يرتمي أمام السيارات المارّة، ويثير الفوضى ويزعج المارة، ما شكّل خطرًا على السلامة العامة.
على الفور، عملت الدورية على توقيفه، ويدعى:
م. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة محفظة جلدية من داخل أحد المقاهي في محلة كورنيش
المزرعة. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على المحفظة المسروقة وبداخلها كامل محتوياتها، ومن بينها مستندات رسمية ومبلغ مالي
.
أُودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء
المختص".