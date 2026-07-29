أوقفوه بعد أن ارتمى أمام السيارات.. فاعترف بالسرقة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن في مختلف المناطق ، ونتيجة الرصد والمتابعة الميدانية، تمكّنت مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص لإقدامه على السرقة وإثارة الفوضى وتعريض السلامة العامة للخطر.





ففي أثناء تنفيذ إحدى دوريات المفرزة مهامها في محلة نفق ، رصدت شخصًا يرتمي أمام السيارات المارّة، ويثير الفوضى ويزعج المارة، ما شكّل خطرًا على السلامة العامة.



على الفور، عملت الدورية على توقيفه، ويدعى:



م. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)



بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة محفظة جلدية من داخل أحد المقاهي في محلة المزرعة. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على المحفظة المسروقة وبداخلها كامل محتوياتها، ومن بينها مستندات رسمية ومبلغ .



أُودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص".