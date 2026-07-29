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محليات

أوقفوه بعد أن ارتمى أمام السيارات.. فاعترف بالسرقة

2026-07-29 | 11:50
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أوقفوه بعد أن ارتمى أمام السيارات.. فاعترف بالسرقة
أوقفوه بعد أن ارتمى أمام السيارات.. فاعترف بالسرقة

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الرصد والمتابعة الميدانية، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيف شخص لإقدامه على السرقة وإثارة الفوضى وتعريض السلامة العامة للخطر.

ففي أثناء تنفيذ إحدى دوريات المفرزة مهامها في محلة نفق عين المريسة، رصدت شخصًا يرتمي أمام السيارات المارّة، ويثير الفوضى ويزعج المارة، ما شكّل خطرًا على السلامة العامة.

على الفور، عملت الدورية على توقيفه، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة محفظة جلدية من داخل أحد المقاهي في محلة كورنيش المزرعة. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على المحفظة المسروقة وبداخلها كامل محتوياتها، ومن بينها مستندات رسمية ومبلغ مالي.

أُودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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بتهمة التعامل مع إسرائيل.. بلاغ بحث وتحر بحق الصحناوي
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15:09

بتهمة التعامل مع إسرائيل.. بلاغ بحث وتحر بحق الصحناوي

أفادت الوكالة الوطنية، أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سطر بلاغ بحثٍ وتحرٍّ لمدة ثلاثين يومًا بحق أنطوان الصحناوي، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، بعد أن تبيّن من تحليل المكتب الفني للمعلومات أن الصورة التي جمعته على مأدبة مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي صورة صحيحة ولم تخضع لأي تعديل او تحريف رقمي أو عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

15:09

بتهمة التعامل مع إسرائيل.. بلاغ بحث وتحر بحق الصحناوي

أفادت الوكالة الوطنية، أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سطر بلاغ بحثٍ وتحرٍّ لمدة ثلاثين يومًا بحق أنطوان الصحناوي، بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، بعد أن تبيّن من تحليل المكتب الفني للمعلومات أن الصورة التي جمعته على مأدبة مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هي صورة صحيحة ولم تخضع لأي تعديل او تحريف رقمي أو عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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