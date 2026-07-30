قائد الجيش في أمر اليوم لمناسبة العيد الـ81 للجيش: نجدّد عهدنا للوطن وننحني بإجلال أمام أرواح شهداء الجيش ونحيّي الجرحى الأبطال والمتقاعدين الذين أدوا واجبهم بشرف







أفادت معلومات الجديد، أنه بعدما توجهت المباحث الجنائية التي رافقتها قوة مؤازرة من شعبة المعلومات الى منزل سلامة في الصفرا تعهد وكيل الأخير بان سلامة سيحضر الى قصر العدل طوعاً لكن وعكة صحية اصابته اثناء توجهه الى قصر العدل فاستأذن محاميه النيابة العامة التمييزية لإعادة سلامة الى منزله لمعاينته من قبل طبيبه وتنتظر النيابة العامة التمييزية تقرير الطبيب لإجراء المقتضى.

