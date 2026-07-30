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محليات

قائد الجيش في أمر اليوم لمناسبة العيد الـ81 للجيش: نجدّد عهدنا للوطن وننحني بإجلال أمام أرواح شهداء الجيش ونحيّي الجرحى الأبطال والمتقاعدين الذين أدوا واجبهم بشرف

2026-07-30 | 01:40
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قائد الجيش في أمر اليوم لمناسبة العيد الـ81 للجيش: نجدّد عهدنا للوطن وننحني بإجلال أمام أرواح شهداء الجيش ونحيّي الجرحى الأبطال والمتقاعدين الذين أدوا واجبهم بشرف
قائد الجيش في أمر اليوم لمناسبة العيد الـ81 للجيش: نجدّد عهدنا للوطن وننحني بإجلال أمام أرواح شهداء الجيش ونحيّي الجرحى الأبطال والمتقاعدين الذين أدوا واجبهم بشرف
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قائد الجيش في أمر اليوم لمناسبة العيد الـ81 للجيش: نجدّد عهدنا للوطن وننحني بإجلال أمام أرواح شهداء الجيش ونحيّي الجرحى الأبطال والمتقاعدين الذين أدوا واجبهم بشرف

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