آب اللهاب والـ40 على الطريق.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحرّ.



وجاء في النشرة الآتي:





-الحال العامة:





يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها يوم الاحد حيث تلامس ال 40 درجة في المناطق الداخلية ، على ان تنحسر بدءا من يوم الثلثاء فتعود تدريجاً الى معدلاتها الموسمية .



معدل درجات الحرارة لشهر : بين 23 و31 م°، بين 24 و32 م°، بين 18 و34 م°.



تحذير : من التعرض لأشعة ومن اندلاع الحرائق .





-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:



صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ.





الجمعة:



قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحرّ.



السبت:



قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحرّ.



الأحد:



قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل وانخفاض بنسبة الرطوبة.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 34 درجة، فوق الجبال من 17 الى 31 درجة،في الداخل من 20 الى 38 درجة.



-الرياح السطحية:غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.



-الانقشاع:متوسط



-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و80 %



-حال البحر:متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة



-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.









