لبنان ينتزع اعترافًا بالهوية في نيويورك

وتابع البيان:"وكان هذا النص قد أخطأ في تحديد الهوية الوطنية لهؤلاء الرواد، فوصفهم بأنهم كتّاب سوريون، متجاهلاً انتماءهم اللبناني الأصيل، رغم أن في مقدمتهم أسماء لامعة تركت بصمتها في الأدب المهجري: ميخائيل نعيمة، وجبران خليل ، وأمين الريحاني، وإيليا أبو ماضي، الذين حملوا اسم إلى عبر كتاباتهم وأعمالهم الفكرية والفنية، وشكّلوا ركيزة أساسية في النهضة الأدبية في المهجر منذ تأسيس الرابطة القلمية العام 1920".وختم:"على إثر الاتصالات المكثفة التي كانت أجرتها مع الجهات المختصة في نيويورك عبر قنصليتها العامة هناك، أُزيلت اللوحة التعريفية القديمة المرافقة لمشروع القلم: شعراء في الحديقة (Al Qalam: Poets in the Park)، واستبدلت بلوحة يتضمن نصها التصحيح المطلوب، وتُحدَّد فيها الهوية لهؤلاء الأدباء بدقة تنسجم مع الحقائق التاريخية والثقافية".