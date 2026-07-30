كنعان بعد لجنة المال: حرصنا على ضمان حقوق المودعين خصوصاً في ما يتعلق بالربط بقانون استرداد الودائع والانتظام المالي

أكد النائب حسن مراد، خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الجامعة اللبنانية الدولية - فرع البقاع، أن الموقف في هذا الوقت الصعب يجب أن يكون واضحاً، مشدداً على إدانة أي استهداف يطال أي دولة عربية، أياً كانت الجهة التي تقف خلفه، لأن أمن واستقرار الدول العربية هو من أمن واستقرار المنطقة كلها.