كنعان بعد لجنة المال: حرصنا على ضمان حقوق المودعين خصوصاً في ما يتعلق بالربط بقانون استرداد الودائع والانتظام المالي

أكد النائب حسن مراد، خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الجامعة اللبنانية الدولية - فرع البقاع، أن الموقف في هذا الوقت الصعب يجب أن يكون واضحاً، مشدداً على إدانة أي استهداف يطال أي دولة عربية، أياً كانت الجهة التي تقف خلفه، لأن أمن واستقرار الدول العربية هو من أمن واستقرار المنطقة كلها.
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان وتدميرها الممنهج لعشرات القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية المحتلة.