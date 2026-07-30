"المساس بأمن السعودية مرفوض".. مراد: بالوحدة والحوار نواجه التصعيد

صدر عن مديريّة العلاقات العامّة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان التالي:



لطالما أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أنّ حماية أموال المضمونين والرقابة على حسن إنفاقها ليستا مجرّد خطّ أحمر، بل هما قضيّة أمن وطني، لأنّ هذه الأموال هي حقوق الناس، والصندوق مؤتمن عليها، ولن يخون هذه الأمانة أو يتهاون في الدفاع عنها.



وفي هذا السياق، أوضح المدير العام أنّه، بناءً على توجيهاته، فُتح تحقيق شامل في التجاوزات التي ارتكبها مستخدمون في مكتب شكّا، بالتعاون مع أشخاص من خارج الصندوق، والتي كان جهاز أمن الدولة مشكوراً قد كشف عنها منذ أكثر من 3 أشهر.



ورحّب د. كركي بأيّ جهد رسمي يُسهم في كشف المخالفات وهو موضع تقدير، وأشار إلى أنّ إدارة الصندوق تابعت التحقيقات، من خلال المديرية المختصّة ومصلحة القضايا.