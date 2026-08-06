التقدم رهن السلاح! (النهار)

وبحسب الصحيفة، "في المعلومات التي توافرت عنها أن الجانب الإسرائيلي
رفض الموافقة على الاقتراح اللبناني في شأن اعتماد منطقة تجريبية جديدة
في بنت جبيل
أو الخيام
".
وأشارت مصادر لبنانية مواكبة للمفاوضات إلى أن "الوفد اللبناني طرح اعتماد إحدى المنطقتين كنموذج لانتشار الجيش اللبناني
، إلا أن الوفد الاسرائيلي لم يوافق على الاقتراح ما أبقى أحد أبرز الملفات التفاوضية من دون تقدم".
وأوضحت المصادر أن "الوفد الإسرائيلي واصل التشدد حيال ربط أي تقدم بملف نزع سلاح "حزب الله
". كما أثار الوفد اللبناني قضية الإنذار الذي وجّهه الجيش الإسرائيلي أمس إلى المنصوري وأجريت اتصالات لتجنيب البلدة الرد الإسرائيلي. كما طالب بتجديد وتأكيد وقف النار التام لمدة 60 يوماً، على أن يتم الاتفاق على موعد إعلانه. وتمنى الوفد الأميركي على الوفدين اللبناني والإسرائيلي وقف المناقشات أمس والعودة إليها اليوم
لاستكمال بعض الاتصالات التي يقوم بها".