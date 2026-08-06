سجال بين الأطباء ووزيرة التربية.. بسبب امتحان!

نفذ خريجو الجامعات الاجنبية والجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اعتصاما امام وزارة التربية معترضين على قرار وزيرة التربية اجراء امتحان "اوسكي" لانه لم يتم تبليغهم قبل فترة من اجل التحضير للامتحان ووزارة الصحة ونقابة الاطباء وكافة القوى النقابية غير موافقين على هذه الدورة الا ان الوزيرة مصرة على قراراها.



وأكد الخريجون أنهم سيعمدون إلى تكليف مجموعة من المحامين من اجل الطعن بقرار الوزيرة واحالته الى مجلس شورى الدولة لوقف القرار أو تأجيله الى السنة المقبلة وهذا مطلب نقابة الاطباء ووزارة الصحة.