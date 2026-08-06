سلام يواكب خطة التعافي في الجنوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً خُصّص لمتابعة جهود العودة والتعافي في الجنوب، بحضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء السيد زاهي شاهين.



واطّلع الرئيس سلام من المجتمعين على آخر المستجدات المتعلقة بسير الأعمال في المناطق الجنوبية، ولا سيما التقدّم المُحرز في أعمال المسح والإجراءات الميدانية.



كما اطّلع الرئيس سلام على التقدّم المُحرز في تنفيذ مشروع العبّارة الموقتة في بلدة قعقعية الجسر، التي ستُعيد ربط قضاءي النبطية وبنت جبيل، وأوعز إلى الجهات المعنية بالإسراع في استكمال الأعمال، نظراً لما لهذا المشروع من أهمية في تسهيل تنقّل المواطنين، وتعزيز عودة الأهالي، واستعادة الحركة الاقتصادية والاجتماعية بين المنطقتين.