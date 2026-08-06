مصادر بعبدا للجديد: طرح الأول من أيلول موعدًا مبدئيًا لجولة جديدة من المفاوضات على أن يواصل الجانب الأميركي اتصالاته المنفصلة مع الطرفين حتى تحديد الموعد النهائي