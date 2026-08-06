أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات.. ماذا عن الأسرى اللبنانيين؟

2026-08-06 | 10:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات.. ماذا عن الأسرى اللبنانيين؟
انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات.. ماذا عن الأسرى اللبنانيين؟

انتهت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل فيما كشفت مصادر بعبدا لـ"الجديد" عن تحقيق تقدم في عدد من الملفات العسكرية والتقنية، من دون التوصل إلى نتائج نهائية في ملف المناطق النموذجية.

وأوضحت المصادر أن البحث في المسار العسكري أنجز في المفاهيم والمصطلحات المرجعية التي تنظّم آلية التعامل بين الأطراف الثلاثة، وتم الاتفاق عليها. كما أُنجز مسح جغرافي للمنطقة المحتلة على الخرائط تمهيدًا لإعداد جدول للمناطق النموذجية، إلا أن استكمال البحث أُرجئ بانتظار قرار المستوى السياسي.

وأضافت المصادر أنه تم تبادل لوائح أولية للأسرى، مع تمسك لبنان بإطلاق الدفعة الأولى منهم في أسرع وقت، بالتوازي مع استكمال البحث في ملف الطرف الثالث المكلّف بالتحقق، حيث تم التوصل إلى لائحة مختصرة تمهيدًا لاختيار أحدها في المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن لبنان تلقّى وعدًا من الجانب الأميركي بالحصول على إجابات بشأن وقف إطلاق النار، كما جرى بحث اتفاق أمني جديد ينظّم الوضع على الحدود ومرجعيته القانونية، سواء عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية بشأن المناطق النموذجية، في ظل تمسّك لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة، مقابل إصرار إسرائيل على التحقق في المنطقتين الأوليين قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وختمت بالإشارة إلى أنه طُرح الأول من أيلول موعدًا مبدئيًا لجولة جديدة من المفاوضات، على أن يواصل الجانب الأميركي اتصالاته المنفصلة مع الطرفين في مختلف الملفات حتى تحديد الموعد النهائي.

مقالات ذات صلة
انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات.. ماذا عن الأسرى اللبنانيين؟

محليات

مفاوضات روما

حزب الله

محليات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التقدم رهن السلاح! (النهار)
مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة البرج الشمالي قضاء صور والطيران المسير شن 4 غارات على المكان نفسه

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لكم
قرار أميركي "نهائي" بشأن لبنان.. وإسرائيل تفرمل التنفيذ (الجمهورية)
01:02
7 دول تدخل سباق "المناطق التجريبية".. وهذه مهمتها (الديار)
00:43
الوكالة الوطنية: االجيش الإسرائيلي نسف منازل في بنت جبيل ويستهدف طريق كونين ـ صف الهوا بالاسلحة الرشاشة
00:38
7 شهداء في غارة على منزل في أنصار
00:11
ترامب: سنوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران ولا يهمني إن كان ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي أو لا
15:47
تسليم تلة "علي الطاهر" بهذه الحالة! (شاهد الفيديو)
15:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026