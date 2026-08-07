القوة لا تكفي.. نزع سلاح الحزب بالاتفاق؟

وقال المسؤولون إنهم لا يتوقعون انفراجة دبلوماسية كبيرة أو انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قبل الانتخابات المقرر إجراؤها هذا الخريف.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ولبنانيين أن جولة المحادثات، التي اختُتمت الخميس، لم تُسفر عن أي انفراجة تُذكر، مشيرين إلى أن لبنان كان يأمل في موافقة على إعادة المزيد من القرى ، إلا أن رفضت ذلك.وأضاف المسؤولون أن إسرائيل تطالب أولاً بتكليف دولة ثالثة بالتحقق من خلو الأراضي المُعادة إلى لبنان من مقاتلي وبنيته التحتية، لافتين إلى أن إيطاليا من أبرز المرشحين للقيام بهذا الدور.وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن نزع سلاح حزب لا يمكن أن يتحقق بالقوة الإسرائيلية وحدها، بل يتطلب اتفاقاً سياسيًّا.