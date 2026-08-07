هذا ما رفضته إسرائيل.. وإيطاليا على خط الضمانات (الجمهورية)

قال مصدر ديبلوماسي لـصحيفة "الجمهورية"، إنّ اجتماعات روما بين الوفود والإسرائيلية والأميركية دخلت في صلب الملفات الأكثر حساسية، بعدما انتقلت المفاوضات من البحث في العناوين العامة إلى مناقشة آليات تنفيذية يفترض أن تحدّد شكل المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنّ لم يكن محصوراً بملف واحد، بل شمل توسيع رقعة المناطق التجريبية، وآليات التحقق من الالتزامات، بالإضافة إلى ملف الأسرى اللبنانيين وما يرتبط به من تعقيدات سياسية وأمنية.