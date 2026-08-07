بشأن الرسوم على المواد المنتجة للنفايات.. اجتماع في السرايا

ترأس في السرايا قبل ظهر اجتماعا شارك فيه كل من وزير المال ياسين جابر، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، العمالي العام الدكتور الأسمر، رئيس جمعية تجار نقولا الشماس، وخصص الاجتماع للبحث في مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 3214 تاريخ 15-06-2026 (تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات).

وأدلى النائب البستاني بتصريح بعد اللقاء قال فيه:"عقدنا اجتماعًا مع ، للبحث في مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تعديل المرسوم الرقم 3214 تاريخ 15-06-2026 (تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات).



وتُعد هذه المسألة من الشائكة التي تدرك الحكومة والقطاع الخاص ولجنة الاقتصاد النيابية أنها تحتاج إلى حل، وهذا الحل يتطلب تأمين التمويل اللازم. طرحنا أفكارًا تقوم على تأمين إيرادات من مصادر أخرى، بما يخفف العبء عن كاهل المواطن ولا يفرض عليه أعباء ضريبية إضافية".



بدوره، قال عربيد:" الأهم في هذا الاجتماع هو النهج التشاركي الذي يمثل أسلوبًا جديدًا يعتمده دولة الرئيس، وهو محل تقدير أي أن تستمع الحكومة إلى آراء العمالي العام والهيئات الاقتصادية ومختلف قوى الإنتاج. ما سيجرى اليوم في يشكل بداية حول هذا المرسوم، ومن الطبيعي أن يبدي الوزراء أيضًا آراءهم، وهذا المسار يحتاج إلى بعض الوقت. المطلوب أن نفكر جميعًا في أفضل السبل التي تمكّننا، من جهة، من معالجة المشكلة المطروحة، وفي مقدمتها ملف النفايات وتطبيق القانون، ومن جهة أخرى، عدم تحميل الفئات الأكثر فقرًا أعباءً إضافية، وهي تعاني أصلًا أوضاعًا معيشية صعبة، وقد أشار العمالي العام إلى هذه النقطة. في الوقت نفسه، ينبغي أن نكون حرصاء على ضمان استمرارية العمل والإنتاج في ، فنحن نمر في وضع من التراجع الاقتصادي، وأي رسوم أو ضرائب غير مدروسة لن تخدم المصلحة العامة".



أضاف:"ما أستطيع قوله هو أننا استمعنا إلى مواقف مشجعة جدًا. وسنعمل على دراسة المقترحات المطروحة، ثم نعود، كما قال سعادة النائب، يوم الثلثاء، بأفكار ، آملين أن نتمكن من التوصل إلى حلول تخفف الأعباء عن الجميع".