من وزارة الأشغال إلى المواطنين: تفادوا سلوك هذا الطريق!

اعلنت في بيان أنها "ستنفّذ، يوم غد السبت الواقع في 8 آب 2026، أعمال تزفيت الممتد من تقاطع باتجاه ، وذلك من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الساعة السابعة مساءً".