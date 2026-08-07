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من وزارة الأشغال إلى المواطنين: تفادوا سلوك هذا الطريق!
2026-08-07 | 06:25
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من وزارة الأشغال إلى المواطنين: تفادوا سلوك هذا الطريق!
اعلنت
وزارة الأشغال العامة والنقل
في بيان أنها "ستنفّذ، يوم غد السبت الواقع في 8 آب 2026، أعمال تزفيت
على الطريق
الممتد من تقاطع
المنصورية
باتجاه
الديشونية
، وذلك من الساعة السابعة صباحًا ولغاية الساعة السابعة مساءً".
ودعت"المواطنين الى أخذ
العلم
، والتقيّد بإرشادات عناصر السلامة المرورية وتوجيهاتهم، وتفادي سلوك الطريق المذكور خلال فترة تنفيذ الأشغال قدر الإمكان، بما يسهّل سير الأعمال ويساهم في الحد من الازدحام والحفاظ على السلامة العامة"، شاكرة " تفهّمهم وتعاونهم".
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وزارة الاشغال
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