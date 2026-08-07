تغييرات مرتقبة في مطار بيروت!

استقبل المهندس محمد شاتيلا المعيّن رئيسًا لمؤسسة ، حيث عرض رؤيته لتطوير – والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين.

