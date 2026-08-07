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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
2026-08-07 | 07:37
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
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