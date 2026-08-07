سلام يستقبل الدوسري.. إشادة بالدعم السعودي المتواصل للبنان

استقبل نواف سلام في السراي الكبير السعودي في فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والعلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والمملكة .

