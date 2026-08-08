مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني للجديد: نثق بالجيش وعمله وهو ليس بحاجة إلى من يدقّق خلفه أما إسرائيل فتريد استبعاد جميع الدول الأوروبية حتى إيطاليا