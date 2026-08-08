كرم قطع المفاوضات ولا عودة إلا اذا.. ماذا جرى في الساعات الأخيرة في روما؟

لا يزال المشهد السياسي اللبناني يقرأ في روما وما بعدها إذ تقول مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني للجديد التالي : حتى الوعود لم نتلقاها خلال هذه الجولة وقد أبلغنا استياءنا وموقفنا هذا الى ويضيف المصدر: لا تريد المفاوضات ولا تريد أن تفاوض فليكن هذا الأمر بعلم الجميع وتحديدا الاطراف الداخلية " المنظرة "