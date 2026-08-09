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محليات

بعد مخالفة رأي شورى الدولة.. رابطة موظفي الإدارة العامة تهدد بالتصعيد

2026-08-09 | 05:46
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بعد مخالفة رأي شورى الدولة.. رابطة موظفي الإدارة العامة تهدد بالتصعيد
بعد مخالفة رأي شورى الدولة.. رابطة موظفي الإدارة العامة تهدد بالتصعيد

استغربت رابطة موظفي الادارة العامة مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة وإصرارها على تقسيط المفعول الرجعي، الذي يعادل مستحقات الشهر ونصف الشهر تقريباً مما يتقاضاه العاملون في القطاع العام، وعليه أكدت الرابطة رفضها لهذا التصرف.

كما أوضحت الرابطة للموظفين في بيان، أنها "كانت تسعى دائماً -ومازالت- إلى التعاون مع كافة الروابط النقابية، لأن وحدة الموقف قوة لكل العاملين، إلّا أنها لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الوحدة على حساب حقوق موظفي الإدارة العامة، وكأن الهدف فقط استغلال اسم الرابطة لتحقيق أمور لا نفع فيها للعاملين في الإدارة العامة، لذا تؤكد أن معركتها الأساسية ليست بتسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة رغم أهمية المطلب، بل المعركة الأساسية والأهم  هي الوصول إلى تحقيق المطالب التالية:


- إعداد سلسلة رواتب جديدة منصفة وعادلة تطبق من بداية العام 2027، بعد التشاور مع رابطة موظفي الإدارة العامة.


- رفع بدل النقل اليومي الى 1.500.000 ليرة وسعر صفيحة البنزين المعتمد في المرسوم 13020 الى 2.500.000 ليرة.


- اقرار نظام المداورة لحين اقرار سلسلة الرواتب الجديدة". 


وتابعت: "كما تود الرابطة ان تبين بأنها على تواصل مباشر مع المعنيين لإيجاد حلول علمية تنصف العاملين في الادارة العامة.  وعليه، دعت جميع العاملين في الإدارة العامة إلى الالتزام بما يصدر عن الهيئة الإدارية الشرعية، والبقاء على أتم الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقة والعادلة".
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محليات

لبنان

رابطة موظفي الإدارة العامة

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