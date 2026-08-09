بداية أسبوع تحمل ارتفاعاً بالحرارة.. استعدوا!

وجاء في النشرة الآتي:
- معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس
بين 24 و32 م°، بيروت
بين 25 و33 م°، زحلة
بين 18 و35 م°.
- الطقس المتوقع في لبنان
:
الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، تستقر درجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزيد من الشعور بالحرّ.
الثلاثاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ.
الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنخفض نسبة الرطوبة نسبياً على الساحل.