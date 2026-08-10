مستودع للمخدرات في حارة حريك.. ماذا ضبطت قوى الأمن؟

صدرعن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في المناطق اللّبنانية كافّة، ولا سيّما جرائم المخدّرات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص بتوزيع المخدّرات على المروّجين، من داخل مستودع يشغله في محلّة .



من خلال المتابعة والرّصد، وبعمليّة نوعيّة، أطبقت عليه دوريّة من المفرزة المذكورة، عند السّاعة 22:30 من تاريخ 3-8-2026، حيث أوقفته في المحلّة المذكورة، على متن الدرّاجة، من دون لوحات ورقم هيكل، وتبيّن أنّه يدعى:



ح. ع. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة)



بمداهمة مكان سكنه، بالتّنسيق مع ، تمّ ضبط كميّة كبيرة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، مقسّمة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي: