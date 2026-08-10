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محليات

مستودع للمخدرات في حارة حريك.. ماذا ضبطت قوى الأمن؟

2026-08-10 | 04:02
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مستودع للمخدرات في حارة حريك.. ماذا ضبطت قوى الأمن؟
مستودع للمخدرات في حارة حريك.. ماذا ضبطت قوى الأمن؟

صدرعن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في المناطق اللّبنانية كافّة، ولا سيّما جرائم المخدّرات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص بتوزيع المخدّرات على المروّجين، من داخل مستودع يشغله في محلّة حارة حريك.

من خلال المتابعة والرّصد، وبعمليّة نوعيّة، أطبقت عليه دوريّة من المفرزة المذكورة، عند السّاعة 22:30 من تاريخ 3-8-2026، حيث أوقفته في المحلّة المذكورة، على متن الدرّاجة، من دون لوحات ورقم هيكل، وتبيّن أنّه يدعى:

ح. ع. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة)

بمداهمة مكان سكنه، بالتّنسيق مع القضاء، تمّ ضبط كميّة كبيرة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، مقسّمة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي:

50 علبة كيتامين و 171 طبّة مختومة بداخلها مادّة "كريستال مث" المخدّرة و 49 كيس شفّاف مختوم بداخله مادّة الماريجوانا المخدِّرة و خمس طبّات كبيرة الحجم مختومة بكيس شفّاف بداخلها مادّة "حجر الكريستال" و 22 طبّة صغيرة مختومة بداخلها مادّة الباز و طبة بداخلها مادة بيضاء و13 طبة مختومة بداخلها مادة الكوكايين و10 أكياس شفّافة بداخلها حبوب "كبتاغون" و8 أكياس بداخلها حبوب ملوّنة مخدّرة وخمسة أكياس شفّافة صغيرة بداخلها مادّة حشيشة الكيف وخمسة أكياس شفّافة كبيرة بداخلها عشبة الماريجوانا المخدّرة وأكياس نايلون شفّافة و3 قطع حشيشة الكيف غير مغلّفة وقطعة صغيرة منها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
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