اليونيفيل: القرار 1701 لا يزال حجر الزاوية لاستقرار جنوب لبنان

واوضح بيان ل "اليونيفيل" الى ان "القرار 1701 اعتُمِد في 11 آب 2006، منهياً بذلك الأعمال العدائية في ذلك العام، ومؤسساً إطاراً يهدف إلى تحقيق سلام دائم على طول الخط الأزرق ووقف إطلاق نار دائم بين وإسرائيل. وتواصل اليونيفيل دعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا القرار".

وأشار القائد العام لليونيفيل إلى أن "القوة الحقيقية للقرار لا تُقاس بالكلمات التي كُتبت قبل 20 عاماً، بل "بالأفعال والالتزام والحوار الذي يُواصل تجسيد تلك الكلمات على أرض الواقع".

وترأس أبانيارا خلال الاحتفال، مراسم تكريم سبعة من جنود حفظ السلام الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم خلال الأعمال العدائية في الأشهر . وكشف النقاب عن لوحة تذكارية وغرس شجرة لكل جندي من جنود حفظ السلام السبعة الذين سقطوا.

وقال: "لم تكن هذه مجرد مراسم رمزية. لقد مثّلوا رحلةً، من الذاكرة إلى المسؤولية إلى الأمل".

ويشار الى ان 346 جندي حفظ سلام تابعين لليونيفيل فقدوا حياتهم أثناء خدمتهم في دعم السلام والاستقرار في منذ عام 1978، وقد مات 89 من هؤلاء الجنود الشجعان منذ اعتماد القرار 1701 عام 2006، ولفت ابانيارا إلى أن "تضحية هؤلاء الجنود تُذكّرنا بأن القيم التي يقوم عليها حفظ السلام تتطلب الشجاعة والالتزام والتفاني في العمل".

وفي معرض حديثه عن رمزية غرس الأشجار، قال: "إن السلام، كحال الطبيعة، يحتاج إلى رعايةٍ ودعمٍ على مرّ الزمن".

وأضاف: "تتطلع الشجرة إلى . إنها تُذكّرنا بأن السلام، كحال الطبيعة، لا يُمكن إعلانه فحسب، بل يجب زراعته. فهو يتطلب جذوراً راسخةً ورعايةً مستمرةً وصبراً".

وختم: "عسى أن تستمر قيم الحوار والتعاون والأمل في النمو، تماماً كما تنمو الأشجار التي زرعناها ، لما فيه خير لبنان والمنطقة والأجيال القادمة".