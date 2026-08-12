‏بري: تواصلنا مع قائد الجيش والأجواء جيدة واتفقنا على ان ننفذ ما اتفقنا عليه امس

مصادر سياسية للجديد: لبنان يتجه إلى التفاوض لاختبار جدية إسرائيل في تنفيذ اتفاق الإطار مستنداً الى الموقف الاميركي الذي يصرّ على تنفيذ ما اتّفق عليه في واشنطن