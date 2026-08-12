انسحاب كنعان وابي رميا من الجلسة التشريعية بسبب عدم دخول وزير الدفاع لتلاوة موقف الجيش بالنسبة لقانون العفو

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار واطلع منه على الوضع الأمني العام في البلاد، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.
أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الأسعار الجديدة للمحروقات اليوم الجمعة الواقع فيه 14 آب 2026، وجاءت على النحو التالي:
أفادت الوكالة الوطنية للإعلان أن الجيش الإسرائيلي واصل أعمال التفجير والتدمير في عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفّذ منتصف ليل أمس تفجيراً واسعاً في منطقة مشاع المنصوري، بالتزامن مع إلقاء غالونات متفجرة.