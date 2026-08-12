79 موقوفًا إلى الحرية.. إقرار قانون العفو العام

أقرّ قانون العفو العام، مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، والتي تشمل تخفيض مدة بعض بصورة استثنائية، وذلك عبر التصويت برفع الأيدي.

وتعليقًا على ذلك، أكد النائب بلال عبدالله أن "مع إقرار العفو العام ، نطوي صفحة سياسية كان فيها مكوّن لبناني مستهدفًا من النظام والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية".



وبموجب القانون، أوضح النائب الحوت أن 79 موقوفًا إسلاميًّا من أصل 146 سيخرجون من السجون، مؤكدًا أنه "لن يكون مقبولًا بعد اليوم أن يُعتقل أي شخص مدة تتجاوز المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".



وقال النائب كرامي لـ"الجديد": "أبارك لأهالي الموقوفين إقرار قانون العفو العام، ومعركتنا الأساسية هي وجود قضاء عادل ومنصف".



وفي ما يتعلق بكلمة ، أكد كرامي أن " واضح: رئيس الحكومة يتحدث الحكومة، فيما يتحدث الوزير في ما يخص وزارته، ومسألة العفو العام تخص وزارة العدل وليس ".