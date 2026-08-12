النائب زياد حواط للجديد: أي مواطن لبناني موجود في إسرائيل ولم يكن في جيش لحد ولم يصدر حكم بحقه يمكنه العودة إلى لبنان بعد نشر قانون العفو العام في الجريدة الرسمية شرط التخلي عن الجنسية الإسرائيلية