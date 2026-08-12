آلية موحّدة لشراء أدوية السرطان.. وعقوبات للمخالفين



وتم الاتفاق على آلية مشتركة لتغطية أدوية الامراض السرطانية والمستعصية.

وشمل الإتفاق:



- وضع آلية حديثة لمناقصة موحدة لشراء أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.



- توحيد البروتوكولات العلاجية في المرحلة الحالية.



- توحيد على المخالفين من أطباء ومستشفيات للتسعيرة التي تضعها الوزارة والضمان الإجتماعي".



وأكد الدين في في تصريح، "أهمية هذه الخطوة التنسيقية لكونها ستؤمن الدواء بطريقة تنافسية تضمن شراء كمية أكبر من الأدوية وبالتالي توفير القدرة على توسيع البروتوكولات العلاجية، بما ينعكس إيجابا على مصلحة المرضى كما يوفر على ميزانية الدولة".



وأمل أن "يتوسع هذا التنسيق فيشمل كل الأجهزة الضامنة في لتحقيق المزيد من الفائدة والفعالية".