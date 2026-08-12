سلام: تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية هو ادعاء لا يستقيم مع أي منطق ولا يمكن أن يشكّل غطاءً لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها