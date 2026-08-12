سرق 15 ألف دولار من محطة محروقات.. بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



"بتاريخ 13-7-2026، أُحيل إلى القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة ملفّ تحقيق، بناءً على ادّعاء مواطن ضدّ مجهول، بجرم سرقة مبلغ /15,000/ أميركي من داخل منزله في إحدى بلدات .



بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أجرتها المفرزة المذكورة، اشتبهت عناصرها بعامل في محطة المحروقات التي يملكها المدّعي، ويدعى ح. ع. (مواليد عام 2001، سوري الجنسيّة).



بعد التوسّع في التحقيق معه ومواجهته بالمعطيات والأدلّة التي تشير إلى تورّطه، اعترف بما نُسب إليه، وبإقدامه على سرقة الأموال وإنفاقها في شحن رصيد حسابه على أحد تطبيقات الألعاب.



أُودع الموقوف المختص، بناءً على إشارته".