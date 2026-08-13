وزير الدفاع ميشال منسى: أعتذر لأهالي الشهداء لأنني لم أستطع أن أرفع صوت الجيش حين كان يجب أن يُسمع في مجلس النواب لكنني أعدهم بأن يبقى الجيش في صوتي وموقفي