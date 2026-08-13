​ رجي يستقبل وفداً نيابياً أردنياً.. وتأكيد على دعم سيادة لبنان

، أعرب الوفد الأردني عن "دعمه التام لسيادة ، ولجهود في استعادة سيادتها وحصر السلاح بيدها"، مشدداً على" وقوف الأردن إلى جانب لبنان في مختلف المجالات".

وتم التطرق إلى مشروع كنيسة معمودية السيد المسيح المارونية المزمع بناؤها في موقع المغطس على ضفاف نهر الأردن، المسجّل على لائحة التراث العالمي لليونسكو بوصفه الموقع التقليدي لتعميد السيد المسيح.