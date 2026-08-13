​ رجي يستقبل وفداً نيابياً أردنياً.. وتأكيد على دعم سيادة لبنان

من جهته، أعرب الوفد الأردني عن "دعمه التام لسيادة لبنان، ولجهود الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها وحصر السلاح بيدها"، مشدداً على" وقوف الأردن إلى جانب لبنان في مختلف المجالات".
وتم التطرق إلى مشروع كنيسة معمودية السيد المسيح المارونية المزمع بناؤها في موقع المغطس على ضفاف نهر الأردن، المسجّل على لائحة التراث العالمي لليونسكو بوصفه الموقع التقليدي لتعميد السيد المسيح.
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن "الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور الموقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.