سلام: بلا مزايدات على وفائنا للجيش

أعلن بول أن " أقر معظم البنود الموضوعة على جدول اعماله، ومجلس الوزراء لن ينعقد جلساته خلال الاسبوعين المقبلين".

أضاف الوزير : "في بداية الجلسة، تطرق رئيس الحكومة إلى 4 مواضيع أولها عمليات التدمير المنهجي للقرى في الجنوب التي تقوم بها ، واعتبر أنها تشكل خرقا لقواعد الحرب وجنيف، واعتبر ان تصريحات مرفوضة. كما تطرق الرئيس سلام إلى أهمية القرار الصادر عن لوضع اسس المباحثات مع سوليدير في شأن تمديد مهمتها، ونوه بإقرار عدد من القوانين في ، التي تدخل ضمن الإطار الاصلاحي. كما قال الرئيس سلام، لا يزايدن أحد على وفائنا للجيش، ومن باب حرصنا عليه كان هدفي عدم السماح لاي تأويل، وانه على خلاف مع اي طرف لبناني. أكن كل احترام وتقدير لوزير الدفاع وغيابه لن يطول، فلا احد يصطاد في الماء العكر، فنحن حكومة 24 وزيرا، ولسنا 24 حكومة وهذا الأمر سيحل قريبا. كما أكد الرئيس سلام أن الجيش هو لجميع اللبنانيين".