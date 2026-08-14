ناصر رداً على مخلوف: "كفانا إشاعات وتهويلاً"!

رد النائب المواقف الصادرة عن رامي مخلوف، والتي تحدث فيها عن أوضاع العلويين في وإمكانية تعرّضهم لمجازر، مستغرباً لجوء أي جهة من خارج الحدود إلى الحديث أبناء الطائفة العلوية في لبنان ومطالبة بحمايتهم.



وقال : "اللبنانيين من أبناء الطائفة العلوية يتكلم باسمهم مرجعياتهم ، من نواب ومرجعيات دينية واجتماعية وسياسية»، معتبراً أن العلويين في «مواطنون من الدرجة الأولى من حيث الانتماء إلى الدولة، وهم محط احترام وتقدير، وتربطهم بمحيطهم علاقة طيبة".



وأشار إلى أن ، رغم التغيرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، بقيت رمزاً للعيش الواحد والوحدة الوطنية، معتبراً أن التجربة أثبتت أن "لغة الطوابير الخامسة لم تعد تجدي نفعاً".



وأكد ناصر أن تاريخ العلويين في لبنان قديم وعريق، وأن وجودهم وتاريخهم «ليس مرتبطاً بولاية أي حقبة سياسية»، داعياً إلى عدم استغلال هذا الملف لبث المخاوف بين اللبنانيين.



وأضاف: "كفانا بث إشاعات، وكفانا تهويلاً، واتركوا الناس تعيش ".