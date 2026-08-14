بري: لإلزام اسرائيل.. وماذا قال السفير ميشال عيسى عن "علي الطاهر"؟

استقبل في مقر الرئاسة الثانية عين التينة، الأميركي لدى ميشال عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) الجنرال جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانية في الجنوب وعمل المجموعة على ضوء البدء بتحديد المناطق التجريبية وآلية التحقق من الانسحاب وإنتشار .



بدوره بري، أكد بأن لم توقف خروقاتها وإعتداءاتها على والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024، وأن هذه الإعتداءات متواصلة وبشكل ممنهج تدميراً للقرى وتجريفاً للحقول والمساحات الزراعية وحرقاً للمناطق الحرجية، ناهيك عن استهداف المناطق التراثية والإرث الحضاري .



وأكد بري بأن مفتاح الإستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والإنسحاب الى الحدود الدولية .



عيسى وبعد اللقاء وصف الاجواء بالايجابية، ورداً على سؤال عن المفاوضات وموعد الجولة التالية؟ قال السفير عيسى: الجو إيجابي المفاوضات سوف تستكمل ولم يتم تحديد موعد بعد .



ورداً على سؤال عن ما إذا كانت تدعم أي عملية عسكرية على مرتفعات علي طاهر؟ قال عيسى: "لا أدري ربما انت تعرف أكثر مني".



ورداً على سؤال حول المناطق التجريبية وإذا ما كان هناك من مناطق أخرى ؟ قال السفير عيسى: أولا علينا تحديد وضع المناطق الحالية وبعدها تأتي المناطق الأخرى.



وعن الدول التي ستشارك في الية المراقبة؟ أجاب عيسى: هناك لائحة من الدول نتكلم معها ولكن لم يتم حتى الآن تحديد أي دولة.



وعن سبب زيارة كليرفيلد لبيروت؟ أجاب عيسى: هي لتوضيح الأمور كما هي وخصوصا لدولة الرئيس وهي لشرح ماذا يحصل على .



على صعيد آخر وقع دولة رئيس الاستاذ نبيه بري القوانين التي جرى التصويت عليها في الجلسة التشريعية العامة.