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محليات

بري: لإلزام اسرائيل.. وماذا قال السفير ميشال عيسى عن "علي الطاهر"؟

2026-08-14 | 06:30
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بري: لإلزام اسرائيل.. وماذا قال السفير ميشال عيسى عن &quot;علي الطاهر&quot;؟
بري: لإلزام اسرائيل.. وماذا قال السفير ميشال عيسى عن "علي الطاهر"؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية عين التينة، السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) الجنرال جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانية في الجنوب وعمل المجموعة على ضوء البدء بتحديد المناطق التجريبية وآلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وإنتشار الجيش اللبناني .

بدوره بري، أكد بأن إسرائيل لم توقف خروقاتها وإعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024، وأن هذه الإعتداءات متواصلة وبشكل ممنهج تدميراً للقرى وتجريفاً للحقول والمساحات الزراعية وحرقاً للمناطق الحرجية، ناهيك عن استهداف المناطق التراثية والإرث الحضاري .

وأكد بري بأن مفتاح الإستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والإنسحاب الى الحدود الدولية .

السفير عيسى وبعد اللقاء وصف الاجواء بالايجابية، ورداً على سؤال عن المفاوضات وموعد الجولة التالية؟ قال السفير عيسى: الجو إيجابي المفاوضات سوف تستكمل ولم يتم تحديد موعد بعد .

ورداً على سؤال عن ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم أي عملية عسكرية على مرتفعات علي طاهر؟ قال عيسى: "لا أدري ربما انت تعرف أكثر مني".

ورداً على سؤال حول المناطق التجريبية وإذا ما كان هناك من مناطق أخرى ؟  قال السفير  عيسى: أولا علينا تحديد وضع المناطق الحالية وبعدها تأتي المناطق الأخرى.

وعن الدول التي ستشارك في الية المراقبة؟ أجاب عيسى: هناك لائحة من الدول نتكلم معها ولكن لم يتم حتى الآن تحديد أي دولة.

وعن سبب زيارة كليرفيلد لبيروت؟ أجاب عيسى: هي لتوضيح الأمور كما هي وخصوصا لدولة الرئيس نبيه بري وهي لشرح ماذا يحصل على الأرض.

على صعيد آخر وقع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري القوانين التي جرى التصويت عليها في الجلسة التشريعية العامة.
 
 
 
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نبيه بري

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بري: مفتاح الإستقرار يبقى بإلزام إسرائيل وقف حربها والإنسحاب إلى الحدود الدولية
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