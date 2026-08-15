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محليات

تصعيد إسرائيلي جنوبًا.. التفاصيل مع مراسل الجديد

2026-08-15 | 04:58
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تصعيد إسرائيلي جنوبًا.. التفاصيل مع مراسل الجديد


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تصعيد إسرائيلي جنوبًا.. التفاصيل مع مراسل الجديد

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الرئيس سلام: على إسرائيل وقف هذا التصعيد فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليسا موضع تفاوض أو مساومة
الرئيس سلام: شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار السبعة ليسوا "بنية تحتية عسكرية" والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافاً عسكرية

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