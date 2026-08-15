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الرئيس عون: الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي
2026-08-15 | 06:08
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الرئيس عون: الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي
دان رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب ولا سيما على منطقة
النبطية
ومحيطها،
وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين ما ادى إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة
أنصار
.
واعتبر
الرئيس عون
ان هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الاميركية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق.
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