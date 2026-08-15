بري: العدوان الاسرائيلي دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء الى اللبنانيين جميعاً لمقاربة العدوان الاسرائيلي وتداعياته وأبعاده مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبي