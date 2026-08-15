أمطار ومنخفض جوي؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون طقس معتدل الحرارة بسبب تأثير منخفض جوّي ضعيف ومحدود الفعالية متمركز مع بعض التقلبات المحلية حتى يوم الأربعاء حيث تستقر الأجواء وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس.



- الطقس المتوقع في :



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط خاصة على الجبال والداخل، تنشط الرياح فيرتفع موج البحر كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة بشكل متفرق خاصة على المرتفعات الشمالية اعتباراً الظهر.



الأحد: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما تنشط الرياح أحياناً.



الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجبلية، تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر.



الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجبلية.