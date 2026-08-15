فريد البستاني يدين الإعتداءات الإسرائيلية على المدنيين اليوم ويطالب بموقف موحّد من كلّ اللبنانيين

يدين النائب فريد البستاني بشدة المجازر بحق المدنيين في الجنوب اللبناني (أنصار، دير الزهراني، المنصوري، وقرى قضاء النبطية)، والتي أوقعت وجرحى بينهم وأطفال. ويعتبر استهداف المدنيين والأحياء السكنية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.ويدعو إلى موقف وطني موحّد وإدانة دولية واضحة، خصوصاً من الدول الراعية لمفاوضات وقف إطلاق النار.ويطالب جميع بتجاوز الحسابات الحزبية والمناطقية والطائفية والارتقاء إلى مستوى خطورة المرحلة، باعتبار حماية المدنيين وسيادة مسؤولية وطنية جامعة.ويشدد على ضرورة ضغط الفعلي لوقف الاعتداءات فوراً وتثبيت وقف إطلاق النار.وختاماً يتقدم بالتعازي لعائلات متمنياً الشفاء للجرحى، ومؤكداً أن دماء الضحايا يجب أن تكون دافعاً للوحدة الوطنية لحماية لبنان من مزيد من التصعيد.