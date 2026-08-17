عمليّة عسكريّة إسرائيليّة "غير تقليديّة" في علي الطاهر! (الشرق الأوسط)

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يتواصل التصعيد في وسط ضغوط ميدانية مستمرة حول مرتفعات «علي الطاهر» التي باتت إحدى أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات .



ووفق الصحيفة فإن ما يجري يرتبط بمحاولات البحث عن «فتحات تهوية وممرات أو مداخل» تؤدي إلى البنية التحتية الموجودة في المنطقة، بما يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمل أمني من دون الاضطرار إلى الدخول إليها واقتحامها بشكل تقليدي.