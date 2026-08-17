في اليومين الماضيين، قدّمت ، بدعم أميركيّ، “دفعة” من مسار تحرّرها من كلّ مناخات التفاوض والالتزامات باستهداف مدنيّين خارج بقعة الخطّ الأصفر. فبعد ضربة البرج الشماليّ، في صور، المكتظّة سكّانيّاً، استهدفت النبطيّة الفوقا وبلدة أنصار ودير الزهراني موقعةً 11 شهيداً، بينهم أربعة أطفال، مستعيدة بذلك نمط استهدافها لما تقول إنّهم قيادات في “الحزب”، بعدما كانت أوقفت سلسلة الاغتيالات قبل فترة قصيرة من توقيع اتّفاق الإطار.

عمليّاً، ليست المرّة الأولى التي يُعلن فيها الجيش الإسرائيليّ حصول خرق عسكريّ وأمنيّ في بقعة تلّة عليّ الطاهر من قبل “الحزب”، اقتضى سابقاً إطلاق إنذار إسرائيليّ بإخلاء بلدة المنصوري، ثمّ قصفها، بالتزامن مع انعقاد مفاوضات روما 2 بين الوفدين اللبنانيّ والإسرائيليّ.

يُضاف إلى ذلك تسجيل حركة نزوح مجدّداً من صور والنبطيّة باتّجاه صيدا وبيروت، حتّى إنّ أهالي زوطر الغربيّة “المُحرّرة”، بموجب اتّفاق الإطار، نزحوا مجدّداً من البلدة بعد الغارات ، فيما بقيت النقاط العسكريّة للجيش في البلدة صامدة.

وفق مصدر مطّلع، تصبّ كلّ المؤشّرات في سياق الاستعداد الإسرائيليّ للسيطرة الكاملة على تلّة عليّ الطاهر، وهو ما يفسّر كثافة الغارات في محيطها وعمقها، حتّى يوم أمس، والقصف المدفعيّ والتفجيرات وإسقاط العبوات المتفجّرة بالمسيّرات، مع رسالة إسرائيليّة واضحة: تَدخّل “الحزب” مجدّداً سيُردّ عليه بسقوط كلّ الخطوط الحمر. على ما يبدو لا يزال “عقرب” هذه العمليّة العسكريّة مضبوطاً على الساعة الأميركيّة.