انخفاض البنزين 2000 ل.ل.. كم بلغت أسعار المحروقات؟

في حديث لبرنامج "الحدث" على قناة الجديد، كشف العميد الركن المتقاعد خليل الجميل قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني سابقاً، أن "حزب الله" غير محاصر كلياً في "علي الطاهر"، والمنشأة متشعبة على القرى المحيطة، معتقداً أنه "يبدل مقاتليه".
أفاد مراسل "الجديد" بأنّ "المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في قضاء النبطية تعرّضت، صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطّع".
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها "تواصل أعمال تأهيل وتعبيد عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن برنامجها الهادف إلى معالجة الأضرار المتراكمة وتحسين واقع شبكة الطرق والسلامة المرورية.