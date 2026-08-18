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محليات

هيكل بحث آخر المستجدات مع رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان

2026-08-18 | 08:21
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هيكل بحث آخر المستجدات مع رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان
هيكل بحث آخر المستجدات مع رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة رئيس منظمة American Task Force On lebanon (ATFL) السفير الأميركي السابق إدوار غبريال برفقة أعضاء من مجلس إدارة المنظمة، وجرى عرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

خلال اللقاء، دار حوار معمّق وصريح حول مهمات الجيش، والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة. وثمّن السفير غبريال تضحيات العسكريين، مشيرًا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

من جهة أخرى، أكد العماد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق.

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محليات

لبنان

الجيش اللبناني

اد غبريال

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