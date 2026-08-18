هيكل بحث آخر المستجدات مع رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان

خلال اللقاء، دار حوار معمّق وصريح حول مهمات الجيش، والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة. وثمّن غبريال تضحيات العسكريين، مشيرًا إلى أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

من جهة أخرى، أكد العماد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق.